Пилотный проект позволит ездить по маршруту специально оборудованным электробусам.

Муниципалитет Тель-Авив-Яффо запустил пилотный проект по обустройству беспроводных электрических дорог для зарядки общественного транспорта в Тель-Авиве.

Это первый подобный проект в Израиле, сообщает пресс-служба муниципалитета.

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Электрическая дорога длинной 600 метров была построена на 2-километровом участке дороги между железнодорожной станцией Тель-Авивского университета и терминалом в Рамат-Авиве.

Пилотный проект позволит ездить по маршруту специально оборудованным электробусам, которые могут заряжаться непосредственно от электрической инфраструктуры, что находится под дорогой.

Испытания технологии, как ожидается, продлятся около двух месяцев, после чего электробусы начнут регулярные рейсы с пассажирами, которые едут в университет Тель-Авива.

Данный проект является частью муниципальной политики, придающей большое значение электромобилям и уменьшению загрязнения воздуха в городе.

"Это будет реализовано при помощи строительства электрических дорог для поощрения энергонезависимого общественного транспорта; размещения электрозарядных станций в местах общего пользования; и принятия инновационных инициатив и технологий в различных сферах, включая транспорт", - отмечается в пресс-релизе.

Власти города также отмечают, что строительство электрической дороги для зарядки общественного транспорта сделает Тель-Авив первым городом в мире, который широкомасштабно внедрил технологию зарядки автобусов. Также, такие дороги будут иметь значительное влияние на улучшение качества воздуха.

"Мы постоянно работаем над сокращением загрязнения воздуха в городе, и наш стратегический план действий по подготовке к климатическим изменениям поставил борьбу с загрязнением на первое место в экологической повестке дня муниципалитета. Если пилотный проект будет успешным, мы оценим, вместе с Министерством транспорта, его расширение в других местах города", - сказал мэр Тель-Авива Рон Хулдаи.

Заместитель мэра Мейтал Лехави добавил, что возможность заряжаться непосредственно от дороги избавит от необходимости создавать зарядные станции и быть "привязанными" к ним.

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Перевод: Александр Топчий