В Израиле испытывают электродорогу для беспроводной зарядки электрокаров / фото Tel Aviv-Yafo Municipality

Муниципалитет Тель-Авив-Яффо запустил пилотный проект по обустройству беспроводных электрических дорог для зарядки общественного транспорта в Тель-Авиве.

Это первый подобный проект в Израиле, сообщает пресс-служба муниципалитета.

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Электрическая дорога длинной 600 метров была построена на 2-километровом участке дороги между железнодорожной станцией Тель-Авивского университета и терминалом в Рамат-Авиве.

Пилотный проект позволит ездить по маршруту специально оборудованным электробусам, которые могут заряжаться непосредственно от электрической инфраструктуры, что находится под дорогой.

Электрическая инфраструктура находится под дорогой / фото Tel Aviv-Yafo Municipality

Испытания технологии, как ожидается, продлятся около двух месяцев, после чего электробусы начнут регулярные рейсы с пассажирами, которые едут в университет Тель-Авива.

Данный проект является частью муниципальной политики, придающей большое значение электромобилям и уменьшению загрязнения воздуха в городе.

"Это будет реализовано при помощи строительства электрических дорог для поощрения энергонезависимого общественного транспорта; размещения электрозарядных станций в местах общего пользования; и принятия инновационных инициатив и технологий в различных сферах, включая транспорт", - отмечается в пресс-релизе.

Власти города также отмечают, что строительство электрической дороги для зарядки общественного транспорта сделает Тель-Авив первым городом в мире, который широкомасштабно внедрил технологию зарядки автобусов. Также, такие дороги будут иметь значительное влияние на улучшение качества воздуха.

"Мы постоянно работаем над сокращением загрязнения воздуха в городе, и наш стратегический план действий по подготовке к климатическим изменениям поставил борьбу с загрязнением на первое место в экологической повестке дня муниципалитета. Если пилотный проект будет успешным, мы оценим, вместе с Министерством транспорта, его расширение в других местах города", - сказал мэр Тель-Авива Рон Хулдаи.

Заместитель мэра Мейтал Лехави добавил, что возможность заряжаться непосредственно от дороги избавит от необходимости создавать зарядные станции и быть "привязанными" к ним.

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Перевод: Александр Топчий