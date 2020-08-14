В деле "Мотор Сичи" государственные интересы не затрагиваются - суд

В рамках заседания 14 августа должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене ареста акций предприятия, но поддержано стороной обвинения.

Шевченковский райсуд Киева признал отсутствие государственных интересов в деле «Мотор Сичи».

Об этом сообщает Delo.ua, отмечая: решение было не только принято судьей Щебуняевой во время заседания 14 августа, в рамках которого должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене ареста акций предприятия, но поддержано стороной обвинения.

Так, во время прений представители инвестора «Мотор Сичи» заявили о необходимости обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса посредством предоставления Президенту, Премьер-министру, Секретарю СНБО, АМКУ и пр., «кто в течение последней недели выразили свою позицию по защите интересов государства в АО «Мотор Сич». В связи с этим они подали ходатайство о вызове в судебное заседание представителей вышеуказанных госорганов.

«Однако судьей Щебуняевой было отказано в удовлетворении данного ходатайства - поскольку указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к «Мотор Сичи» и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты. Аналогичной позиции придерживался и прокурор», - сообщает издание.

Ввиду этого, акцентирует Delo.ua, представитель инвестора усомнился в объективности судьи - «Посчитав подобные действия предвзятыми» - и вынужден был заявить отвод суда.

В связи с этим заседание было перенесено на 25 августа 2020 года.

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