Ожидается, что положительная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020 год будет сохраняться 10-15 лет.

За текущий год Укравтодор успел отремонтировать почти 4 000 км автомобильных дорог. Еще одной особенностью стало то, что в 2020 году дороги обновляются от и до по маршрутным принципу, сообщает «Деловая столица».

«Больше не действует принцип, когда дороги длиной в 100 км делились на отрезки по 5 км и ремонтировались несколько лет, в результате чего на одной и той же трассе хорошие участки сменялись ямами и «кратерами», - уточняют журналисты.

По такому принципу в 2020 году отремонтировали 216,5 км дороги Киев - Харьков - Довжанский. В следующем году продолжат ремонт на участке от Харькова до Полтавы с расширением до четырех полос.

«Другой пример - трасса Станица Луганская - Северодонецк. Дорога, по которой украинцы выезжают с временно оккупированной территории Луганской области. Более 125 км этой трассы также сделаны в этом году за три месяца», - говорится в публикации.

Инвестиции в инфраструктуру помогут государствам преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного пандемией, считает глава МВФ Кристалина Георгиева.

"Украинская программа "Большая стройка" изначально не планировалась как антикризисная. Но по факту стала такой в 2020 г. По заключению независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, инфраструктурный проект удерживал от падения на 2,5% ВВП во втором квартале этого года и с 5,1% до 7,3% в третьем и четвертом», - пишет СМИ.

Ожидается, что положительная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020 год будет сохраняться 10-15 лет.

Как сообщалось, без инфраструктурной программы «Большая стройка» падение ВВП Украины по итогам года могло составить 11%.

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Автор: УНИАН