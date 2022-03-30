Теперь поезд будет отправляться из Киева в 15:35 и прибывать в Житомир в 19:10.

"Укрзализныця" меняет график курсирования для пригородного электропоезда сообщением Киев - Житомир.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Укрзализныця" прислушалась к пожеланиям пассажиров и меняет график курсирования для пригородного электропоезда сообщением Киев - Житомир. Теперь поезд будет отправляться из Киева в 15:35 и прибывает в Житомир в 19:10. Обратно, из Житомира, поезд будет отправляться в 7:20 и прибывать в Киев в 11:16", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" внесла изменения в расписание движения регионального поезда № 829/830 Львов – Ужгород.