Турецкая компания «Карсан» будет поспособствовать модернизации транспортной инфраструктуры Харькова, а также станет ключевым партнером в инвестиционных проектах в сфере развития общественного транспорта, в том числе по локализации сборки своей техники в Харькове. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе, который обнародовала по итогам прошедшего в Харькове Форума «Минтранс».

Как сообщила компания, началом долгосрочного сотрудничества станет поставка первых 150 автобусов моделей «Jest» и «Атак» через украинского дистрибьютора «MDG».

Читайте такжеВ Украине увеличилось производство автотранспорта - "Укравтопром"«Мы считаем, что наши 6-метровые модели автобусов «Jest» и 8-метровые «Atak» внесут оптимальный вклад в постоянно изменяющиеся условия траффика в городе благодаря своим отличным характеристикам и топливосберегающим двигателям. В этом контексте был подписан договор о поставке 150 автобусов «Jest» и «Atak» с июля по октябрь через нашего украинского дистрибьютора «MDG», - цитирует пресс-служба турецкой «Карсан» слова, которые сказал Окан Баш, ее генеральный директор.

Вместе с тем СЕО турецкой автомобилестроительной компании подтвердил намерение наладить серийную сборку автобусов в Харькове: «Мы будем рассматривать возможность инвестирования в производственные мощности в Украине», - заявил Окан Баш.

Как сообщалось ранее, в Харькове во время прошедшего здесь Mintrans Forum, посвященного развитию муниципальной инфраструктуры, местная городская власть подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой корпорацией Karsan. Город и корпорация договорились о покупке автобусов, а в перспективе — об организации их сборки в Харькове. Документ подписали генеральный директор турецкого Karsan Окан Баш и и.о. харьковского городского головы Игорь Терехов.

Присутствующие на форуме гости и спикеры наиболее вероятной платформой для сборки в Украине турецких автобусов Karsan назвали бизнес-парк высоких технологий «Экополис ХТЗ» известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, где уже готовится запуск производства харьковского трамвая.

Karsan — турецкая машиностроительная компания, которая производит микроавтобусы Peugeot, Fiat Ducato и Peugeot Boxer, различные спецмашины для скорой помощи, полиции и такси, сотрудничает с компанией Hyundai в производстве легких грузовиков, а также с подразделением известного бренда Renault Trucks по производству магистральных грузовых автомобилей и автопоездов, выпускает автобусы BredaMenarinibus.

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Автор: Григорий Бондарь