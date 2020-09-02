Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 2 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Утром в среду ситуация на мостах через Днепр складывается следующая:

Северный мост плотно движется в направлении центра. В направлении левого берега проезд свободный. Пробка на съезде на проспект Героев Сталинграда в сторону Оболони;

Мост Метро движется с проблемами в сторону центра, в сторону левого берега проезд свободный, небольшая пробка организовалась на Броварском проспекте;

На мосту Патона значительных трудностей нет, однако, трафик достаточно плотный в сторону центра города, но пробка есть на развязке на правом берегу и тянучка на развязке на левом;

На Дарницком мосту движение в центр города сильно осложнено, кроме того на подъезе к мосту тянется Дарницкое шоссе. Проехать в обратном направлении можно без проблем;

Южный мост традиционно не спешит в направлении центра города. Основная пробка на проспекте Бажана перед мостом и начинается еще при подъезде к "Осокоркам". Плотный трафик наблюдается и в сторону левого берега.

Ситуация на мостах Киева / Google Maps

Ситуация на дорогах Киева

На других магистралях затруднения с проездом наблюдаются на проспекте Степана Бандеры при подъезде к станции метро "Почайна" со стороны Троещины - там продолжается ремонт дороги и движение сегодня перекрыто.

Пробка образовалась от завода "Маяк" и по улице Елены Телиги.

Сложности с проездом возникли на Набережно-Крещатицкой. Наблюдается пробка на Надднепрянском шоссе в сторону центра города.

В центре города бульвар Шевченко и проспект Победы движется достаточно плотно. Также затруднено движение по улице Грушевского, пробка есть на Петровской аллее.

На левом берегу традиционно пробки возникли на некоторых подъездах к мостам через Днепр. Наибольшие проблемы - на проспекте Бажана, а на проспектах Соборности и Броварском незначительные тянучки.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН