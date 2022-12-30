На станциях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 грн/л, до 53,00 грн/л.

Розничные сети АЗС в период с 23 по 30 декабря снизили цены на бензин, в среднем на 1 гривню за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 грн/л, до 53,00 грн/л. На 1,1 грн/л снизила цену стандартной "пятерки" KLO (до 51,99 грн/л).

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Такой же продукт в сети UPG сегодня продается за 50 грн/л (-1 грн/л).

Премиальный бензин А-95 подешевел на 0,25-0,90 грн/л в таких сетях как AMIC, БРСМ-Нафта, KLO, до 52,49 грн, 51,49 грн и 53,09 грн за литр соответственно.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

За май 2022 года в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

23 ноября 2022 года украинцам рассказали, будут ли работать АЗС во время блэкаута и что будет с ценой.

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