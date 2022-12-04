Спрос на бензин вырос на фоне массовой закупки украинцами генераторов.

За последние две недели цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли на 2 грн. Однако это еще не конец, дальнейшие ценовые колебания высоко вероятны.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире информационного телемарафона рассказал, что спрос на бензин вырос на фоне закупки украинцами генераторов. Это не типично для зимнего сезона, и это также влияет на стоимость топлива на АЗС.

"За последние две недели цена бензина и дизтоплива в среднем выросла на 2 грн за литр. Я не жду, что нас ждут трагические подъемы цены, но на период турбулентности в Европе, я думаю, что возможны колебания в пределах 2-3 грн", - сказал он.

Видео дня

Эксперт также пояснил, что для работы заправки нужен генератор примерно на 100 кВ, который также нужно заправлять и обслуживать. А это отражается на цене бензина.

Отключение электроснабжения в Украине: ситуация с генераторами

Как сообщал УНИАН, 18 ноября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что каждое физическое лицо в Украине может без уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость завезти в страну электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и другую аппаратуру для энергетики.

8 ноября Кабинет министров освободил от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины на иностранные товары,которые важны для прохождения отопительного сезона.

После 23 ноября - массового аварийного отключения электроснабжения из-за вражеских ракетных атак - спрос на генераторы в Украине существенно вырос.

Вас также могут заинтересовать новости: