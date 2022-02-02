Государство в Наблюдательном совете будут представлять Сергей Лещенко, Давид Ломджария, Сергей Москаленко.

Новый Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" в среду, 2 февраля, собрался на учредительное заседание, на котором были представлены новые члены совета. Главой Наблюдательного совета избран Гепард Хафер.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы правления и Наблюдательного совета", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что за последние полгода Министерство и правительство заложили "хорошую основу" для развития УЗ – были повышены тарифы на грузовые перевозки, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.

Приоритетами для УЗ он назвал трансформацию пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и эффективные грузовые перевозки.

Независимыми членами совета стали: Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер.

Государство в Наблюдательном совете будут представлять Сергей Лещенко, Давид Ломджария, Сергей Москаленко.

"Уверен, что экспертиза каждого из членов Наблюдательного совета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах – поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", – добавил Кубраков.

Напомним, Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" не работал с конца сентября 2021 года. Причина – окончание срока действия контрактов последних 4 членов совета.

В конце 2021 года масштабные изменения на "Укрзализныци" стали частью президентской программы "Большая стройка". По данным заместителя руководителя ОП, координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, среди прочего планируется электрификация не менее 500 км путей к 2024 году, строительство 500 комфортных пассажирских вагонов, обновление парка грузовых вагонов.