Премьер рассказал, когда запустят метро и железную дорогу

Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.

Возобновление работы метро и междугородного сообщения зависит от ситуации с коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев заболевания.

Об этом в эфире 1+1 сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.

«Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания», – пояснил Шмыгаль.

Хоть премьер пока отказался прогнозировать точную дату запуска подземки и железных дорог, но предполагает, что это может произойти ближе к июлю.

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