Коронакризис может нанести сокрушительный удар по "Укрзализныце" - Кабмин

Отрасль находится в критическом состоянии.

Кабинет министров Украины допускает, что коронакризис может нанести сокрушительный удар по железнодорожному сектору Украины, который и без кризиса находится в тяжелом положении.

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Об этом сказано в принятой 27 мая комплексной правительственной программе по восстановлению отечественной экономики.

Такой негативный прогноз разработчики программы объясняют недополучением доходов от грузовых перевозок из-за снижения спроса, которое обусловлено замедлением экономики, а также от пассажирских перевозок – из-за их остановки на время карантина.

Кабмин отметил, что основу дохода «Укрзализныци» формируют грузовые перевозки (88% в 2019 году), причем с 2013 года доход от грузовых перевозок вырос почти вдвое, несмотря на постепенное снижение объемов, что обусловлено ростом стоимости перевозок.

При этом ожидается падение грузоперевозок на 5% только в первом полугодии 2020 года из-за замедления экономики.

Кроме того, указывается, что одним из последствий кризиса станет увеличение финансового давления и риск дефолта вследствие высоких кредитных обязательств и уменьшения инвестиционной привлекательности.

Также отмечается, что отсутствие ресурсов для инвестиций в условиях недостатка ликвидности сделает невозможными капиталовложения в необходимую модернизацию.

«Большинство активов «Укрзализныци» являются критически изношенными. Это негативно влияет на стоимость, качество, скорость и безопасность перевозок. Проблема является настолько значительной, что частные предприятия пытаются решить ее самостоятельно: доля частных грузовых вагонов составила 58% в 2019 году; частные вагоны находятся в гораздо лучшем состоянии: 41% из них были куплены в 2017-2019 годах», - сказано в программе.

В документе также указано, что открытие рынка частной тяги поможет модернизировать подвижной состав с помощью частного капитала.

«Для модернизации «Укрзализныци» необходимо инвестировать 30-60 млрд долларов до 2030 года. В 2019 году объем капитальных инвестиций составил 15 млрд грн», - сказано в программе.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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