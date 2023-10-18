Новые контейнеры Airspace L от Airbus будут установлены на 38 самолетов A320 немецкого перевозчика Lufthansa в январе 2025 года.

Хаос на борту самолетов, когда пассажиры пытаются засунуть ручную кладь в маленькие верхние отсеки, скорее всего, уйдет в прошлое.

Как говорится в материале Mail Online, это связано с тем, что были выпущены новые виды сверхбольших верхних контейнеров. Новые контейнеры Airspace L от Airbus будут установлены на 38 самолетов A320 немецкого перевозчика Lufthansa в январе 2025 года.

Они обеспечивают на 60 процентов больше места для багажа, чем контейнеры A320 предыдущего поколения, позволяя разместить три дополнительных пакета на контейнер и вмещать пакеты размером 61 см (высота) x 38 см (ширина) x 25 см (глубина).

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В Airbus заявили: "L Bins рассчитаны на модернизацию за три-пять дней, что является самым быстрым и экономически эффективным решением Airbus по модернизации A320".

В компании отметили, что использование больших отсеков приведет к сокращению простоев самолетов. Кроме того, контейнеры L позволяют разместить три дополнительных места для багажа в каждом контейнере, что повышает удобство для клиентов и экипажа при посадке и высадке.

Перевозчик добавил: "Контейнеры, изготовленные из сверхлегких и высокоустойчивых композитных материалов, будут производиться компанией EFW (Elbe Flugzeugwerke GmbH)".

American Airlines стала первым заказчиком верхней багажной полки Airbus Airspace XL, в которую можно вместить чемоданы высотой до 60 см (24 дюйма) x 40 см в ширину (16 дюймов) x 25 см (10 дюймов) в глубину.

Компания American запустила Airspace XL на своем самолете Airbus A321 neo.

Для справки: норма провоза большой ручной клади на рейсах Ryanair составляет 55 см (высота) x 40 см (ширина) x 20 см (глубина).

Новшенства от авиакомпаний

В октябре 2023 года японский авиаперевозчик показал свой новый самолет. Японская авиакомпания Japan Airlines представила свои новые салоны высшего уровня, в которых пассажиры первого класса смогут насладиться двуспальной кроватью в своем эксклюзивном номере в небе.

Люксы первого и бизнес-класса представляют собой полностью приватные помещения. Пассажиры первого класса могут насладиться атмосферой в одном из шести роскошных люксов, оборудованных закрытыми дверями.

Ожидается, что он будет запущен на маршруте между Токио (HND) и Нью-Йорком (JFK) до конца года.

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