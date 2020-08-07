Суд Варшавы арестовал еще одного фигуранта по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Фигуранту предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку.

Суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест Александра Д., еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Мужчину, который представляет польскую компанию, занимающуюся управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертое лицо по делу о коррупции и отмывании денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.

В чем обвиняют

Александру Д. предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет заключения.

"Согласно доказательным материалам, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор "Укравтодором" предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. должен был пообещать Новаку взятку в размере 10% от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло пересчета обещанного неправомерного вознаграждения.

Хронология событий

4 августа в Польше был задержан предприниматель, являющийся фигурантом по делу экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака.

30 июля 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному подозреваемому в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

21 июля, в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения Новаку. Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод.

20 июля польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Ранее уведомление о подозрении было вручено пяти лицам. Речь идет о и.о. председателя «Укравтодора», двух гражданах Польши, иностранном гражданине - представителе одной из компаний-участниц тендеров «Укравтодора», а также о бывшей советнице и.о. председателя «Укравтодора», гражданке Украины.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Он возглавлял компанию в течение трех лет.

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