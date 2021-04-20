После завершения этот мостовой переход будет соответствовать европейским стандартам. Его расширят до 8 метров, а длина будет достигать 25 метров.

Вокруг Львова по президентской программе «Большая стройка» создают транзитное кольцо, которое существенно изменит логистическую карту области. В Укравтодоре сняли видео о том, как возводят мостовой переход на одном из участков проекта.

«Мостовики уже провели монтаж и обмоноличивание балок на мосту через реку Желдец на автомобильной дороге Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бибрка», - сообщает пресс-служба ведомства.

После завершения этот мостовой переход будет отвечать европейским стандартам. Его расширят до 8 метров, а длина достигнет 25 метров.

Дорога Т-14-25, частью которой является переправа, соединяет Жовковской и Каменно-Бугский районы Львовщины, а также связывает две важные трассы: Тернополь - Львов - Рава-Русская и Львов - Радехов - Луцк. Поэтому капитальный ремонт и реконструкция дороги чрезвычайно важны для региона, особенно с учетом того, что кое-где на дороге вообще нет покрытия.

В этом году реконструируют 25,5 км. Работы выполняет «Онур Конструкцион Интернешнл».

Как сообщал ранее координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во Львовской области, а также соседних Ивано-Франковской и Закарпатской, создают также «Малый Карпатский круг». Этот маршрут соединит качественными дорогами основные туристические центры региона.

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Автор: Иван Бойко