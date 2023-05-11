Бензин марок А-95 подешевел до 45,98 грн/л, А-95+ – до 47,90 грн/л.

За последние сутки средняя цена на топливо на украинских АЗС уменьшилась в пределах 7-13 копеек. Так, бензин марки А-95 подешевел до 45,98 грн/л, А - 95+ – до 47,90 грн/л, дизельное топливо – до 44,91 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua, отметив при этом, что в сети АЗС Shell цены на топливо несколько снизились. Цена на бензин А-95 сократилась до 47,71 грн/л (-60 копеек на литр), на бензин А-95+ – до 50,40 грн/л (-50 копеек на литр) и на дизельное топливо – до 46,80 грн/л (-1,09 грн/л).

В сетях Chipo и U.GO цены на бензин марки А-95 сократились на 58 и 33 копейки на литр, до 42,68 грн/л и 44,91 грн/л соответственно. На станциях U.GO также снизили цены на бензин А-95 + и дизельное топливо до 46,75 грн/л (-20 копеек на литр) и 44 грн/л (-39 копеек на литр).

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Цены на дизельное топливо снижались немного быстрее в течение суток, чем цены на бензин. На АЗК сетей UPG, BVS, Chipo и других цена на дизельное топливо снизилась на 0,11-1,50 грн/л.

Цены на АЗС

С 1 июля парламент планирует восстановить довоенные налоги на топливо. В частности, это касается налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, который депутаты планируют увеличить до 20 процентов с текущих семи. Также могут быть восстановлены акцизные платежи на топливо. Этот период совпадает с началом уборки урожая и возросшим спросом на топливо со стороны аграриев.

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт топлива неопределенного происхождения во избежание возможности ввоза российских нефтепродуктов в Украину.

Эксперт объяснил, как запрет на топливо из России изменит цены на АЗС. Эксперт предполагает, что цена автогаза может вырасти на 1 грн за литр, но, больше из-за простоев на границе, чем из-за "атаки" на российский ресурс.

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