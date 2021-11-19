В течение 2020-2021 годов на Сумщине должно быть отремонтировано 83,6 км трассы Н-07.

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Сумской области завершился капитальный ремонт трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка на отрезке между пгт. Недригайлов и городом Ромны.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации.

Общая длина отремонтированного участка составила 11,6 км. Во время капитального ремонта подрядчик провел фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, усилил основу и уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

На дороге были также установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, оборудовано освещение и укреплены обочины. Подрядчик уже начал нанесение дорожной разметки.

Дорога национального значения имеет общую протяженность 336,3 км и проходит через Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Она является кратчайшим путем, который связывает Киев, Прилуки, Ромны и Сумы.

В пределах Сумской области длина трассы Н-07 составляет 154 км. В течение 2020-2021 годов на Сумщине должно быть отремонтировано 83,6 км. Еще 91 км отремонтируют в Черниговской области и 15 км – в Киевской.

Работы по восстановлению трассы Н-07 в Сумской области будут продолжены в следующем году.

Всего в 2021 году в рамках "Большой стройки" в регионе должно быть отремонтировано 197 км дорог государственного значения.

Напомним, полное восстановление дорог государственного значения по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано на 2024 год. Их общая протяженность составляет 24 000 км

Автор: Иван Бойко