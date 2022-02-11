Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргаздобыча", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л.

В Украине за неделю (4-11 февраля) средняя цена бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, бензин А-95 — до 34,99 грн/л. Цена ДТ выросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргаздобыча", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л.

Cеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 32 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", ZOG и "Укр-Петроль" подняли стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Средняя цена:

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива 3 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л и дизтоплива – 28,30 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

По сравнению со второй декадой января средняя цена на бензин выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.