В сети Marshal на 50 копеек выросли цены на все виды топлива.

Розничные сети АЗС в Украине с 8 по 9 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 32 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

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На станциях сети AMIC бензины подорожали на 55 копеек: бензин А-92 — до 34,44 грн/л, бензин А-95 — до 35,44 грн/л. Цена ДТ выросла на 47 копеек - до 34,94 грн/л.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 27 копеек, ДТ — на 26 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,85 грн/л, на А-92 — до 31,85 грн/л, на ДТ — до 31,79 грн/л.

В сети Marshal на 50 копеек выросли цены на все виды топлива.

Сети "Фактор", Motto, "Укргаздобыча" повысили цены на топливо в пределах 20-50 копеек за литр.

Средняя цена:

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива 3 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л и дизтоплива – 28,30 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

По сравнению со второй декадой января средняя цена на бензин выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.