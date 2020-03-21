Обнародована схема движения общественного транспорта для киевлян, которые будут иметь пропуска

В Киеве с понедельника общественным транспортом смогут пользоваться лишь отдельные категории граждан.

В Киеве с понедельника, 23 марта, общественным транспортом смогут пользоваться лишь отдельные категории граждан: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.

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Вышеуказанные категории работников будут пропускать в общественный транспорт исключительно по специальным пропускам.

КГГА опубликовала специальные маршруты такого транспорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, киевский городской председатель Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян без особой надобности не выходить на улицу и максимально ограничить социальные контакты. Об этом мэр сказал в видеообращении, информируя об усилении ограничительных мер в столице, в частности, о прекращении с 23 марта перевозки пассажиров общественным транспортом, за исключением отдельных категорий граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

20 марта правительство установило в Киеве режим чрезвычайной ситуации. В столице сейчас зарегистрировано три случая COVID-19.