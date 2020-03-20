В Киеве на мосту Патона ограничат движение крайними правыми полосами

На мосту Патона планируется масштабная реконструкция.

В Киеве с вечера 10 апреля ограничат движение по крайним правым полосам на мосту имени Патона.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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Отмечается, что на мосту Патона планируется масштабная реконструкция. В настоящее время сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. Шимановского, которые за несколько недель подготовят экспертное заключение. После этого будет разработана проектно-сметная документация.

По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайним правым полосам с 21:00 10 апреля.

Напомним, в декабре на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия.