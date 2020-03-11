Boeing потеряет около $19 миллиардов из-за проблем с 737 MAX

Также Boeing выплачивает компенсацию семьям жертв катастроф, которые произошли в октябре 2018 года и марте 2019 года.

Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд.

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Как сообщает телеканал CNN, потери включают $8,3 млрд в качестве компенсации заказчикам и $6,3 млрд в виде увеличения расходов на модернизацию самолетов, передает kommersant. Еще $4 млрд сама корпорация заложила на расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации.

Также Boeing выплачивает компенсацию семьям жертв катастроф, которые произошли в октябре 2018 года и марте 2019 года. Бюджет фонда составляет $100 млн.

Как сообщал УНИАН, эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года разбился самолет в Эфиопии, погибли 157 человек. В Индонезии авиакатастрофа произошла 29 октября 2018 года, погибли 189 человек. Компания признала, что у самолетов 737 MAX произошли сбои в системе улучшения маневренности. Boeing надеется, что самолеты введут в эксплуатацию в середине 2020 года.