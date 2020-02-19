Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

В частности, в топливных баках были обнаружены ветошь и части инструментов.

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора - ветоши и частей инструментов.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса, речь идет о самолетах, которые еще не поставили заказчикам, передает kommersant.

Проверка нужна для исключения потенциальной опасности. Дженкс оценил находки в топливных баках как абсолютно недопустимые. По данным агентства, это не приведет к отсрочке ввода в эксплуатацию самолетов.

Эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. В них погибло 157 и 189 человек соответственно. Компания признала, что у самолетов произошли сбои в системе улучшения маневренности. Boeing надеется, что самолеты введут в эксплуатацию в середине 2020 года.