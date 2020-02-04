Toyota и Panasonic будут совместно производить батареи для электромобилей

Новая компания получила название Prime Planet Energy and Solutions.

Компании Toyota Motor и Panasonic договорились о создании совместного предприятия, которое с апреля этого года займётся разработкой батарей для электромобилей. Таким образом японские компании готовятся к ожидаемому всплеску спроса на такую продукцию.

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Новая компания получила название Prime Planet Energy and Solutions. Она будет разрабатывать батареи призматической или квадратной формы. Такие батареи будут доступны любому автопроизводителю, пишет Reuters.

Компания Prime Planet Energy and Solutions начнёт свою операционную деятельность с 1 апреля. Предполагается, что её сотрудниками станут более 5 тыс. человек. В совместном предприятии Toyota владеет долей в 51%, а оставшаяся часть принадлежит компании Panasonic.

На текущий момент Panasonic является эксклюзивным поставщиком цилиндрических батарей для американского производителя электромобилей Tesla. Но японская компания стремится расширить свой список клиентов, активизируя разработку призматических батарей, которые более широко используются в отрасли. В прошлом месяце Tesla объявила, что также будет закупать батареи у других поставщиков: южнокорейской LG Chem и китайской CATL.

Компания Toyota стремится к 2025 году увеличить до половины долю электрифицированных автомобилей в объёме своих продаж. И с помощью создания новой компании она стремится избежать дефицита батарей для своих электромобилей в будущем.

Две японские компании сотрудничают в области исследований аккумуляторов с 1996 года, когда они создали совместное предприятие по производству аккумуляторов для гибридных автомобилей под названием Primearth EV Energy.