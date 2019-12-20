Новые законы о растаможке и отсрочка штрафов: о чем владельцы «евроблях» договорились с властью

Кабинет министров пообещал 14 января рассмотреть законопроект об отмене коэффициента возраста и акциза на авто с 1 января 2021 года.

Кабинет министров пообещал 14 января рассмотреть законопроект, который предусматривает отмену коэффициента возраста и акциза на авто с 1 января 2021 года.

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Как сообщила пресс-служба МВД, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации «АвтоЕвроСила» Олега Ярошевича и представителей полиции.

«Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году - 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде. Благодаря принятию этих двух законов (№2342 и №2345 – УНИАН), владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что накануне участники общественной организации «АвтоЕвроСила» устроили акцию под стенами правительства с просьбой рассмотреть два законопроекта - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов Европейского Союза (№2342) и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№2345).

Отмечается, что до принятия новых законов полиция штрафовать не будет.

Как сообщал УНИАН, с 17 декабря владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию протеста в центре Киева возле здания Кабинета министров с требованием принять законопроект, который предусматривает отмену коэффициента возраста и акциза на авто с 1 января 2021 года.