Украинцы покупают все больше б/у авто: ТОП-5 лидеров продаж

В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 26% больше прошлогоднего сентября.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 4,5 раза и составил 321,6 тысячи авто.

Читайте такжеКабмин распорядился не штрафовать нерастаможенные "евробляхи" до 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Также сообщается, что в сентябре украинцы зарегистрировали 23 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 26% больше прошлогоднего сентября.

Отмечается, что доля подержаной техники в первичных регистрациях составляет 76%.

Самой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen Passat. За месяц подержанными автомобилями этой немецкой марки обзавелись 1460 украинцев.

Второй по популярности стала Renault Megane. В прошлом месяце 1315 автомобилей поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 1203 авто.

Автомобили марки Volkswagen Golf выбрали 912 человек - это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus - 798 штук.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тысячи штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины.