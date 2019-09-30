24 тысячи километров за пять лет: Кабмин озвучил планы ремонта автодорог

Также будет внедрена система контроля качества строительства автодорог и их безопасности на основе европейских практик.

Правительство планирует в течение 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров автодорог общего пользования государственного значения, что составляет более 50% общей протяженности дорог госзначения.

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Об этом говорится в проекте постановления о деятельности Кабинета министров.

"За следующие 5 лет мы обеспечим приведение в приемлемое эксплуатационное состояние 24 000 километров дорог общего пользования государственного значения", - говорится в документе.

Также, согласно документу, будет внедрена система контроля качества строительства автодорог, а также их безопасности на основе европейских практик.

"Защита автодорог от разрушения будет обеспечиваться в том числе автоматическими средствами габаритно-весового контроля WIM (Weigh-in-Motion), которых планируется установить не менее 1502, - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отвечает только за 47 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.