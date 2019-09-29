В воскресенье возможны изменения в работе киевского метро в связи с футболом

В киевском метрополитене предупреждают об ограничении на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В воскресенье, 29 сентября, возможны изменения в работе киевского метро в связи с футбольным матчем.

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Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

«29 сентября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и СК «Днепр-1» (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые более трех месяцев не ходили из-за реконструкции путей, будет возобновлено. В то же время движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто.