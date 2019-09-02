Закон о внутренних водных путях должен быть принят к ноябрю – президент

Ответственность за подготовку законопроекта глава государства возложил на председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и главу транспортного комитета Верховной Рады Юрия Киселя.

Закон о внутренних водных путях Украины должен быть принят до 1 ноября 2019 года.

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Соответствующее распоряжение президент Владимир Зеленский дал в ходе совместного совещания с участием членов Кабмина, депутатов и представителей правоохранительных органов.

"Принять закон о внутренних водных путях. Срок - до 1 ноября 2019 года", - сказал Зеленский.

Ответственность за подготовку законопроекта глава государства возложил на председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, а также на главу транспортного комитета Верховной Рады Юрия Киселя.

Справка УНИАН. Подготовленный Министерством инфраструктуры законопроект "О внутреннем водном транспорте" был единогласно

поддержан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам транспорта 9 декабря 2015 года.

Данный законопроект был направлен в Раду еще в августе 2015 года, однако уже в сентябре документ был отозван, а в ноябре того же года Рада получила доработанный законопроект.

Тогда документ предусматривал создание Администрации внутренних водных путей Украины, которая, помимо содержания водных путей, будет заниматься эффективным использованием стратегических объектов внутреннего водного транспорта. Кроме того, предполагалось введение единого целевого речного сбора и упразднение ряда других сборов с целью упрощения организации судоходства по внутренним водным путям страны, а также открытие реки для невоенных судов под иностранным флагом.