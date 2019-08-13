Автогаз продолжает дешеветь: сколько стоит заправить авто

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 5-40 коп. за литр. По состоянию на 13 августа средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС снизилась до 11,46 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 12 по 13 августа снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 5-40 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС Parallel в Луганской и Донецкой областях сжиженный газ подешевел на 16 копеек за литр, до 11,99 коп. На АЗС Neftek в Днепре и на ZOG в Запорожье стоимость снизилась на 5 копеек за литр, до 11,85 грн и 11,60 грн, соответственно.

Одесский оператор «Катрал» снизил цену на 10 копеек за литр, до 11,57 грн. На станциях БАРС в столичном регионе цена снизилась до 11,19 грн. В ривненской сети ОЛАС газ подешевел на 15 копеек за литр, до 11,10 грн.

Как сообщал УНИАН, снижение на заправках проходит на фоне падения оптовой цены на газ с начала июля.

В октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.