Цены на автогаз опустились ниже 12 гривень

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 10-50 коп. за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине со 2 по 5 августа снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях Avantage 7 газ подешевел на 20 копеек за литр - до 10,95 грн. На 10 копеек за литр цену снизили на АЗС сетей «БРСМ-Нафта» - до 11,69 грн, UKRNAFTA и AVIAS/ANP - до 11,90 грн и 11,95 грн соответственно. На KLO газ подешевел до 12,29 грн.

Кроме того, в Харьковском регионе на АЗС Marshal стоимость газа снизили на 30 коп. - до 11,70 грн за литр, а на «Род-Ник» на 10 коп. - до 12,10 грн за литр. На 15 копеек цену снизили полтавский «Автотранс» и запорожский ZOG - до 11,83 грн за литр и 11,90 грн за литр соответственно. Тернопольский «Автотехсервис» снизил цену на 30 коп. - до 12 грн за литр, а днепровский Neftek – на 24 коп. - до 12,25 грн за литр.

Таким образом, по состоянию на 5 августа средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 11,96 грн/л.

Как сообщал УНИАН, снижение на заправках проходит на фоне падения оптовой цены на газ с начала июля.

В октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 грн/л.