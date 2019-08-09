"Чрезвычайный случай": Украина объяснила, почему пустила самолет из РФ в свое авиапространство

В "Украэрорухе" заявили, что авиадиспетчеры компании действовали в рамках законов и международных стандартов.

Украина разрешила самолету из России пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

"Если, не дай Бог, что-то бы случилось с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины", – пояснила ситуацию пресс-секретарь ГП "Украэрорух" Руслана Данилив, передает «Обозреватель».

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Как сказала Данилив, авиадиспетчеры компании действовали в рамках законов и международных стандартов. В частности, на основании решения Совета по безопасности полетов украинской Госавиаслужбы от 2 декабря 2015 года.

"В такой ситуации мы не имеем права не пустить судно в воздушное пространство Украины", – отметила она.

"Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о "предательстве" – это абсолютно безосновательно", – подчеркнула пресс-секретарь "Украэроруха".

По ее словам, эту ситуацию можно условно назвать "чрезвычайным случаем".

"Это угроза. Это метеоявление", – уточнила Данилив.

На вопрос, в каких еще случаях Украина может позволить российскому самолету вход в свое воздушное пространство, она ответила: "Только в пределах (потенциально опасных. – Ред.) метеоявлений. Есть целый список".

Напомним, 7 августа самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти грозовой фронт.