Дешевше 13 гривень: АЗС продолжают снижать цены на автогаз

По состоянию на 22 июля, средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС снизилась до 12,64 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 19 по 22 июля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях Avantage 7 газ подешевел на 10 копеек за литр, до 11,85 грн. На 10 копеек за литр цену снизили на АЗС сетей «БРСМ-Нафта», ANP и UKRNAFTA, до 12,49 грн и 12,5 грн, соответственно. На KLO газ подешевел на 20 копеек за литр, до 12,99 грн.

Таким образом, по состоянию на 22 июля средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 12,64 грн/л.

Как сообщал УНИАН, снижение на заправках проходит на фоне падения оптовой цены на газ с начала июля.

В октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 грн/л.