Столичное метро начало отказываться от жетонов (видео)
10:12, 15 июля 2019Транспорт
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Речь идет о станциях метро "Нивки" и "Ипподром".
Киевская подземка начала прощаться с жетонами / фото УНИАН
С сегодняшнего дня на двух станциях киевского метрополитена, а именно на "Нивках" и "Ипподроме", не будут продавать и принимать жетоны.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Чтобы пройти через турникеты, пассажирам надо воспользоваться современными средствами: карточкой метро, бесконтактной банковской карточкой или электронным билетом", - говорится в сообщении.
В метрополитене говорят, это только начало, а полностью избавиться от жетонов там хотят уже до конца октября.
Подробнее смотрите в видеоматериале:
Отныне на двух станциях столичного метро не будут продавать и принимать жетоны
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