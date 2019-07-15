Столичное метро начало отказываться от жетонов (видео)

Речь идет о станциях метро "Нивки" и "Ипподром".

С сегодняшнего дня на двух станциях киевского метрополитена, а именно на "Нивках" и "Ипподроме", не будут продавать и принимать жетоны.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Чтобы пройти через турникеты, пассажирам надо воспользоваться современными средствами: карточкой метро, бесконтактной банковской карточкой или электронным билетом", - говорится в сообщении.

В метрополитене говорят, это только начало, а полностью избавиться от жетонов там хотят уже до конца октября.

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