Ryanair сократит число рейсов из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 Max

Авиаперевозчик заказал у компании Boeing 135 самолетов модели 737 Max, которым запретили полеты после двух катастроф.

Крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, начиная с этой зимы сократит число рейсов и закроет некоторые из своих баз из-за задержки с поставками самолета Boeing 737 Max.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Авиакомпания предупредила во вторник, что рост европейских летних перевозок в 2020 году будет ниже, чем ожидалось из-за задержки с поставками.

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания "остается преданной" Boeing 737 Max и ожидает, что он вернется в эксплуатацию до конца года, но дата этого пока неизвестна.

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Он предупредил, что ожидаются определенные задержки и что в результате авиакомпания закроет некоторые из своих баз. Однако он выразил надежду на возвращение к "нормальным" уровням роста в 2021 году.

Авиаперевозчик заказал у компании Boeing 135 самолетов модели 737 Max, которым запретили полеты после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек.

Как сообщал УНИАН, в крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты. По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда.

В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли. По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.

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В средине мая этого года в американской аэрокосмической компании Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ, и убеждают в безопасности своих самолетов.

Однако, по данным The Wall Street Journal, полеты самолетов Boeing 737 MAX вряд ли восстановят до 2020 года, поскольку на решение проблем с программным обеспечением лайнеров нужно много времени.

В середине июня стало известно, что международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX. Холдинг International Airlines Group владеет флагманскими авиаперевозчиками Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, - а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL.

Вместе с тем, саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предыдущих договоренностей с Boeing о поставке самолетов 737 MAX в пользу ее европейского конкурента Airbus.