Стала известна дата премьеры самого дешевого кроссовера Mercedes

Компания Mercedes-Benz привезет на автосалон во Франкфурт новое поколение компактного кроссовера GLA.

Компания Mercedes представит свой самый дешевый кроссовер GLA нового поколения на автосалоне во Франкфурте в сентябре нынешнего года. Вскоре после дебюта машина поступит в продажу в Европе.

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Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Основными конкурентами новинки называются Audi Q2 и BMW X2.

Автомобиль построят на базе A-Class. Машина останется самым маленьким кроссовером немецкого бренда. Базовые версии новинки получили 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который был разработан совместно с Renault–Nissan. Такой же мотор устанавливается на Renault Arkana, где его мощность составляет 150 л. с. и 250 Н·м пикового крутящего момента. Также в моторную гамму новинки войдет 2,0-литровый турбомотор, пишет Autonews.

Агрегаты смогут работать совместно с механической и автоматической коробками передач. Кроссовер предложат с передним или полным приводом на выбор. Позже будут представлены и «заряженные» AMG-версии новинки. Мощность топового кроссовера составит около 420 лошадиных сил.

Водителю станет доступна мультимедийная система MBUX, дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поколения. Искусственный интеллект умеет самообучаться и со временем сможет понимать даже сложные команды.