Объем перевозок по Днепру увеличился в 2,4 раза

В пресс-службе отметили, что в основном рост был за счет зерновых и строительных грузов, объемы которых выросли соответственно в 2,8 и 2,3 раза, а также металлопродукция.

Объем перевозок по Днепру в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился в 2,4 раза и составил 2 миллиона тонн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что по Днепру с начала года прошли уже 1 934 судна (рейса), что более чем на 60% превышает прошлогоднюю статистику за этот период.

В пресс-службе отметили, что в основном рост был за счет зерновых и строительных грузов, объемы которых выросли соответственно в 2,8 и 2,3 раза, а также металлопродукции. При этом объем перевозки зерновых достиг отметки в 1 миллион тонн.

Как сообщал УНИАН, объем перевозок по Днепру в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 22,4% и составил 10 миллионов тонн.

Количество судопроходов по реке Днепр в прошлом году составило 16 390, что на 11% больше, чем годом ранее.