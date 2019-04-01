Volvo в этом году представит электрический кроссовер

В 2019 году компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию. При этом новый электромобиль поступит в продажу в 2020 году.

Немногим более года назад Volvo объявила о планах довести к середине следующего десятилетия продажи электромобилей на уровень не менее половины от всех продаж автомобилей марки.

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Похоже, что первым шведским электромобилем станет кроссовер XC40, пишет motor1.

Никаких деталей об электромобилей нет, но известно, что кроссовер с полностью электрической силовой установкой будет представлен до конца 2019 года, а в продажу поступит в 2020 году.

В этом же году начнутся продажи Polestar 2, которая унифицирована с Volvo XC40 по платформе Compact Modular Architecture (CMA) (её же используют модели Lynk & Co 01, 02, и 03) и изначально будет электромобилем.

В 2018 году Volvo XC40 стал победителем конкурса European Car of the Year. Для компактного кроссовера уже анонсирована модификация T5 Twin Engine, включающая в себя 1,5-литровый бензиновый мотор, электродвигатель, литий-ионную батарею на 9,7 кВт/ч с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. ДВС выдаёт 180 л.с., электромотор обеспечивает ещё 82 л.с. и суммарная отдача силовой установки составляет 262 л.с. С места до 100 км/ч гибрид разгоняется за 7,3 секунды, развивая максимальную скорость 205 км/ч. На электричестве кроссовер способен проезжать до 54 километров.

Выпуск Volvo XC40 T5 Twin Engine начнётся в ноябре 2019 года на заводе в бельгийском Генте.