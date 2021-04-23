Оценочная стоимость стартапа может составить $1,5 млрд.

Xiaomi Corp. рассматривает вопрос об инвестиции 1,5 млрд юаней ($231 млн) в шанхайский стартап Black Sesame Technologies Inс., специализирующийся на производстве микрочипов для ИИ и автономных автомобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В результате оценочная стоимость стартапа может составить $1,5 млрд.

Компания рассматривает возможность IPO в начале следующего года в Шанхае.

До этого запланирован еще как минимум один раунд финансирования.

Xiaomi Corp., один из трех крупнейших производителей смартфонов в мире, и раньше инвестировала миллиарды долларов в стартапы и компании, необходимые ей для укрепления своего основного бизнеса — производства смартфонов и создания экосистемы IoT.

Xiaomi и санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

1 февраля 2021 года стало известно о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

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Автор: Елена Коваленко