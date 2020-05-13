Презентован "убийца флагманов" Poco F2 Pro: названы цены в Украине

В Украине он стартует с 16 999 грн.

Первый Pocophone F1 в свое время снискал огромную популярность благодаря удачному сочетанию флагманских характеристик и относительно доступной цены. И вот после двух лет ожиданий и промежуточного середнячка Poco X2 (копии Redmi K30 4G) суббренд Poco компании Xiaomi наконец представил долгожданного преемника народного флагмана — Poco F2 Pro.

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Одновременно с глобальным анонсом Poco F2 Pro стали известны условия его выпуска в Украине, пишет itc.ua.

Как и ожидалось, глобальный Poco F2 Pro — это точная копия существующей модели Redmi K30 Pro, вышедшей в Китае в марте. То есть, все предварительные данные о новинке, включая более высокую по сравнению с предшественником цены, полностью подтвердились.

Официальные продажи Poco F2 Pro в Украине стартуют в начале июня по цене 16 999 грн. Это цена базового варианта с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Чуть позже к нему присоединится конфигурация 8/256 ГБ, ее цена — 18 999 грн. Для сравнения, рекомендованные цены аналогичных конфигураций Poco F2 Pro для Европы — €500 и €600 соответственно. Напомним, оригинальная модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти в свое время стартовала с отметки €330.

В галерее ниже собрали для вас некоторые слайды глобальной презентации с ключевыми характеристиками и отличительными особенностями Poco F2 Pro.