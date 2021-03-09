В общей сложности Юань передал около 18 млн акций Zoom двум реципиентам - по 9 млн акций каждому.

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал в качестве подарка около 40% своих акций компании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на сведения, поданные сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе.

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Стоимость подаренного пакета акций оценивается примерно в $6 млрд.

В общей сложности Юань передал около 18 млн акций Zoom двум реципиентам — по 9 млн акций каждому.

Имена получателей при этом не раскрываются.

Сами акции были переданы от двух трастовых фондов, доверительными собственниками которых являются господин Юань и его жена.

До трансакций Эрик Юань являлся крупнейшим акционером Zoom с 15% долей в компании и 40% голосов. Подаренный пакет акций составляет приблизительно 6% акционерного капитала Zoom. По данным сервиса InsiderScore, который анализирует сделки корпоративных инсайдеров, в результате трансакций количество голосов снизилось до 27%.

Что представляет собой приложение Zoom

Сервис Zoom используют для поддержания рабочих связей, проведения онлайн-встреч и обучения в школах и университетах. Заходить в программу можно как с компьютера, так и с планшета с телефоном.

Организовать встречу может любой, кто создал учетную запись. Бесплатный аккаунт позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии коронавируса сервис убрал это ограничение.

К видеоконференции может подключиться любой пользователь, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.

Где скачать и как установить Zoom

Установить дополнение Zoom можно на компьютер или мобильное устройство. Сделать это достаточно просто – нужно лишь бесплатно скачать программу на официальном сайте zoom.us.

Платформа доступна для операционных систем Windows, MacOS, Android и iOS и имеет плагин, позволяющий использовать Zoom в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.

После загрузки программы нужно пройти простую регистрацию. Или же для входа систему Zoom можно использовать текущий аккаунт Facebook. Можно также привязать аккаунт Google к платформе Zoom.

Как работает сервис Zoom

Во время регистрации на сервисе Zoom пользователь получает постоянный персональный идентификационный номер своей видеоконференции. Этот номер можно также выбрать самостоятельно.

Идентификационный номер рассылается любым способом всем участникам в виде ссылки в формате https://zoom.us/j/номер_конференции. Таким образом, любой участник видеоконференции попадает на нее в один клик.

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Автор: Елена Коваленко