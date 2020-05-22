Таможня с третьей попытки продала конфискованные iPhone: сколько денег получит бюджет

Партию конфискованных iPhone разных моделей продали за 78 тыс. грн.

Государственная таможенная служба Украины с третьей попытки реализовала на открытых торгах на площадке "ProZorro. Продажи" партию конфискованных iPhone разных моделей за 78 тыс. грн.

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Как сообщили в пресс-службе таможни, вся сумма будет перечислена в государственный бюджет.

Согласно сообщению, сначала конфискованные iPhone оценили в 150 тыс. грн, потом в 114 тыс. грн, однако на торги никто не пришел.

"Когда аукцион объявили уже третий раз со стартовой ценой в 76 тыс. грн, на торги зашло два участника, которые и разыграли между собой телефоны. Сейчас Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передаче имущества новому владельцу", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на электронные аукционы попадают товары, владелец которых не забрал их до истечения сроков хранения, и которые до сих пор находятся на складах таможен; товары, которые были обнаружены во время таможенного контроля в зонах таможенного контроля, и владелец которых неизвестен; товары, от которых отказались в пользу государства; скоропортящиеся товары и товары, имеющие ограниченный срок хранения.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная таможенная служба Украины выставила на продажу через площадку «Prozorro.Продажи» 13 автомобилей.

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