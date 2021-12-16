Мы собрали выгодные решения для разных потребностей – рабочие, семейные, для молодежи и пенсионеров.

Стоимость различных товаров и услуг продолжает в геометрической прогрессии. И мобильная связь – одна из них.

Какие тарифы предлагают МТС, Киевстар, Лайф и Lycamobile, чем они выгодны и в чем подвох – мы коротко рассмотрим в этой статье.

Киевстар – тарифы 2022

У Киевстара первым нас встречает пакет "Смачний". Цена на него – 125 грн за 4 недели. За эти деньги вам гарантируют 20 ГБ моб. интернета, безлим звонки внутри сети и 300 минут звонков на номера конкурирующих игроков и за границу. Также в комплекте идет не тарифицируемый трафик на 14 приложений.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о подорожании интернета: насколько возрастет стоимость доступа к сетиВдобавок, в обновленном тарифе абоненты могут подключать Суперсилы – отдельные телеком-услуги: дополнительные минуты на другие сети или за границу, ГБ мобильного интернета, безлимитный трафик на видео, онлайн-телевидение Киевстар ТВ, SIM для планшета или 2-го телефона.

За 25 гривен сверху можно заказать пакет "Love", имеющий на борту порядка 20 часов звонков на номера других мобильных операторов и не тарифицируемый трафик к 56 приложениям, включая телеграм, вайбер, фейсбук и другие популярные соцсети.

Самый дешевый тариф Киевстар – это "Дзвінки для батьків"и "Київстар сім'я" – за 75 и 100 грн/4 недели соответственно. Первый состоит из безлим звонков внутри сети и 100 МБ для серфинга в Интернете, а стоимость звонков на номера других операторов составляет 0,6 грн за минуту.

Второй – "Київстар сім'я" – выглядит в разы интереснее, поставляясь с 6 ГБ трафика, безлимитными звонками на Киевстар, 60 минутами на другие мобильные, городские и за границу, а также 60 SMS-ками по Украине.

Другие тарифы будут подороже (самый дорогой – 500 грн/мес), но могут похвастаться безлимитный трафик, приличным количеством минут на звонки, в том числе и зарубеж, а также интересные доп. услуги.

Vodafone – тарифы 2022

Стартовый пакет у Vodafone называется "SuperNet Start". Цена в месяц – 125 грн/месяц, или 4,2 грн/день. В пакете абонентам дают 7 ГБ, а через три месяца с даты активации стартового пакета и пользования гарантируют еще 3 ГБ сверху.

Звонки внутри сети – безлимитные, а на другие сети Украины дается 150 минут. Также в наборе идет +50 минут на звонки в другие 30 стран, которые можно "конвертировать" в дополнительные 150 минут "внутренних" звонков.

За 180 гривен в месяц можно получить тариф "Vodafone SuperNet Pro", где объем трафика увеличится до 20 ГБ, а звонки на другие сети Украины до 250 минут. И уже за 260 гривен в пакете "Vodafone SuperNet Unlim" это будет безлим интернет и 350 минут звонки в пределах Украины.

Отдельно у оператора есть тарифные планы для планшетов, смарт-часов и других гаджетов. Тут предлагают 500 МБ и 50 минут на разговоры, а далее 10 ГБ и 18 ГБ трафика в месяц и звонки по 1 грн/мин. Стоимость пакетов 50, 100 и 160 гривен соответственно.

Последний тариф у оператора позиционируется как "молодежный" и называется joice. Главная его особенность – безлимитный трафик на все популярные соцсети и стриминговые платформы, среди которых инстаграм, телеграм, ютуб, тикток и другие. Стоимость – 120 грн в месяц.

lifecell – тарифы 2022

Пока Водафон и Киевстар повышают тарифы, Лайфселл предлагает своим нынешним или будущим абонентам много самых разнообразных тарифов и акций под их нужды. Начинается все с тарифа "Просто Лайф", который за стандартные 70 грн/ 4 недели предложит 5 ГБ интернета и 250 мин на все мобильные номера по Украине (включая lifecell), после использования которых предоставляется безлимит на lifecell.

Следующий скачок цены наверняка покажется существенным, но в тарифе значительно больше "плюшек". "Смарт Лайф" за 120 грн предоставит 20 ГБ Интернета, 750 мин на все мобильные номера по Украине, а также скидку -10% для студентов lifecell Campus.

Читайте такжеУлыбнитесь, за вами наблюдают: почему режим инкогнито в вашем браузере бесполезенСамый "напичканный" тарифный план – "Вільний Лайф" – будет стоить 150 грн/4 недели. За эту сумму абоненты получат безлимитный Интернет, который можно бесплатно раздавать через устройства, а также 1500 мин на все номера по Украине.

Отдельного внимания также заслуживает тариф "Хендмейд", где каждый абонент может самостоятельно выбрать для себя именно тот набор услуг, который максимально ему подходит.

Lycamobile – тарифы 2022

Сразу же за "большой тройкой" идет набирающий все большей популярности виртуальный мобильный оператор Lycamobile, который дабы завлечь украинскую аудиторию предлагает телефонные звонки вчетверо дешевле.

В частности, у него есть тариф – "Lycamobile SX" – всего за 24 грн в месяц, причем срок его действия составляет не 28 дней, а целый месяц. Этот пакет включает безлимит внутри сети и 4 Гб интернета.

Тарифный план "Lycamobile S" можно приобрести за 40 грн, а "самый дорогой" "Lycamobile M" – за 64 грн. Пакеты разнятся между собой объемом интернет-трафика (8 и 12 ГБ) и количеством минут для осуществления звонков на номера конкурирующих игроков (650 и 800 мин.).

Как сэкономить на мобильной связи

Первое, что следует проверить – пользуетесь ли вы своим тарифом сполна. Подсчитайте, сколько минут вы выговорили и сколько ГБ интернета использовали в прошлом месяце (это легко можно посмотреть в настройках телефона). Вполне вероятно, что половина вашего тарифа сгорает в никуда.

При выборе тарифного плана важно проанализировать, какие именно вам услуги актуальны:

продолжительность звонков;

количество интернета и смс;

дополнительные услуги по типу eSIM.

Возможно, вам выгоднее взять тариф с безлим интернетом и общаться в мессенджерах, нежели платить за звонки в сети. И наоборот, если вы любитель поболтать по телефону, выберите одного оператора с родными и друзьями.

Если же вас все устраивает, наверняка у вашего оператора есть скидка на годовой абонемент. Придется предоплатой выложить кругленькую сумму, зато сэкономите сотню-две в конце года.

Вас также могут заинтересовать материалы:

Автор: Денис Пономаренко