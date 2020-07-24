Стало известно, чем любителей новинок удивит iPhone 14
Новый iPhone, который как ожидается, выйдет через два года, будет иметь перископический телеобъектив.
Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет Ming-Chi Kuo.
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Что изменится
Согласно заявлению инсайдера, в 2020 и 2021 годах корпорация Apple намерена заключить договора на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco. Последняя обеспечит поставки деталей телеобъективов перископического типа для камер смартфонов.
Предположительно iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в актуальных аппаратах. Вышедший осенью 2019 года iPhone 11 Pro Max имеет тройную камеру с широким, ультрашироким и телескопическим объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.
Когда мы увидим новинку
Ожидается, что в 2022 году Apple представит первый смартфон с перископической камерой.
Хронология событий
Технология перископических объективов нашла применение в некоторых флагманских смартфонах на рынке. В частности, подобный объектив имеет Huawei P30 Pro, вышедший в 2019 году.
Запланированный на 2021 год iPhone 13 будет отличаться рекордно тонким корпусом. По словам инсайдеров, это станет возможным благодаря внедрения OLED-матрицы нового типа с интегрированным сенсорным слоем.
Презентация iPhone 12, предположительно, состоится в сентябре 2020 года. Ожидается, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели появятся позже.
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