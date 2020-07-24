Стало известно, чем любителей новинок удивит iPhone 14

iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в других аппаратах

Новый iPhone, который как ожидается, выйдет через два года, будет иметь перископический телеобъектив.

Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет Ming-Chi Kuo.

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Что изменится

Согласно заявлению инсайдера, в 2020 и 2021 годах корпорация Apple намерена заключить договора на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco. Последняя обеспечит поставки деталей телеобъективов перископического типа для камер смартфонов.

Предположительно iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в актуальных аппаратах. Вышедший осенью 2019 года iPhone 11 Pro Max имеет тройную камеру с широким, ультрашироким и телескопическим объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

Когда мы увидим новинку

Ожидается, что в 2022 году Apple представит первый смартфон с перископической камерой.

Хронология событий

Технология перископических объективов нашла применение в некоторых флагманских смартфонах на рынке. В частности, подобный объектив имеет Huawei P30 Pro, вышедший в 2019 году.

Запланированный на 2021 год iPhone 13 будет отличаться рекордно тонким корпусом. По словам инсайдеров, это станет возможным благодаря внедрения OLED-матрицы нового типа с интегрированным сенсорным слоем.

Презентация iPhone 12, предположительно, состоится в сентябре 2020 года. Ожидается, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели появятся позже.

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