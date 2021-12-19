Новые правила уже вступили в силу.

Google начнет ограничивать доступ к файлам в облачном хранилище "Диска" с нежелательным контентом. К нему отнесли вредоносные файлы, разжигающие ненависть высказывания и откровенный контент.

О нарушении обновленной политики владельцу придет уведомление по электронной почте, говорится в блоге компании.

Когда на файл наложены ограничения, рядом с именем файла может появиться соответствующий предупреждающий флаг. Им нельзя будет поделиться с другими пользователями или сделать общедоступными по ссылке.

В случае поступления жалоб специалисты компании могут просмотреть документы и принять меры: удалить их или вовсе забанить владельца. В последнем случае возможность использования сервисов Google пропадет.

Читайте такжеСпециалисты по кибербезопасности рассказали, как безопасно хранить файлы на Google ДискеПо словам компании, политика меняется в целях защиты пользователей. В случае обнаружения незаконных материалов, по мнению экспертов, компания может передать информацию в соответствующие органы.

Ранее в сервисе Google Фото появилась "Личная папка". Перемещённые туда фото и видео не будут видны в общей ленте. Эта фича уже давно доступна на смартфонах Pixel, а теперь появляется и на других Android-устройствах.

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Автор: Денис Пономаренко