Любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны могут подать запрос на удаление изображений из результатов поиска.

Компания Google позволила удалять фото детей и подростков из результатов поиска по обращению них самих или их родителей.

Новый инструмент предоставит несовершеннолетним больше контроля над своими фото, которые выдаются через поиск Google, сообщили в блоге компании.

"Согласно недавно внедренной политики использования, любое лицо младше 18 лет, а также ее родители или опекуны могут подать запрос на удаление изображений из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов. Это означает, что эти снимки не будут показываться на вкладке "Изображения" или как эскизы ни в одной функции в поиске Google", - утверждают в компании.

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В компании рассказали, что для удаления фото нужно заполнить анкету, в которой указать полное имя и возраст несовершеннолетнего, а также указать URL-адреса изображений, которые вы хотите удалить и URL-адреса любых страниц результатов поиска, которые содержат изображения.

При этом в Google подчеркнули, что удаление изображения из результатов поиска не удаляет его из Интернета.

Как сообщал УНИАН, Google отключит монетизацию для части контента. Изменения коснутся, в том числе и видео на YouTube.

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Автор: Александр Топчий