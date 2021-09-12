Компания рекомендует водителям мотоциклов не закреплять на них свои телефоны, а владельцам мопедов и скутеров — использовать крепление, демпфирующее вибрации.

Мотоциклы с мощными двигателями могут создавать вибрации, наносящие вред камерам смартфонов iPhone.

Об этом сообщила Apple на сайте поддержки своих продуктов. Компания рекомендует водителям мотоциклов не закреплять на них свои телефоны, а владельцам мопедов и скутеров - использовать крепление, демпфирующее вибрации.

Рекомендация относится к телефонам iPhone 6 Plus и 6s Plus, а также ко всем телефонам Apple, начиная с iPhone 7 и старше. "Мотоциклы с большой мощностью или объемом двигателя генерируют сильные высокоамплитудные вибрации, которые передаются по ходовой части и рулю. Не рекомендуется закрепить iPhone на мотоциклах с такими двигателями из-за амплитуды вибраций, которые они генерируют в определенном диапазоне частот", - отмечается на сайте Apple.

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Вибрации по сообщению Apple, могут ухудшить работу оптической стабилизации или, на более новых моделях, автофокуса с закрытым контуром. Компания отмечает, что системы ее камер "разработаны, чтобы быть надежными", однако долгосрочное воздействие вибраций "может ухудшить их работоспособность и привести к снижению качества картинки на фото и видео".

Apple опубликовала официальную рекомендацию 10 сентября, однако пользователи ее телефонов жаловались на эти проблемы как минимум с 2019 года, отмечает издание MacRumors. О проблемах с камерами на iPhone после активной поездки сообщали в том числе и владельцы горных велосипедов, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая