Благодаря висящему смартфону курьеры могут получить заказ на доставку, даже если сами физически не находятся рядом со станцией сортировки.

В США курьеры Amazon начали развешивать смартфоны на деревьях рядом с центрами сортировки посылок.

Как сообщает Bloomberg, курьеры делают это для того, чтобы раньше других получить заказ на доставку товара.

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Как пишет издание, курьеры, доставляющие посылки на автомобилях, получают заказы через приложение Amazon Flex.

Кто ближе

Распределяя заказы, автоматизированная система ищет по смартфонам курьеров, находящихся ближе других к станции сортировки. Эта система может определять местоположение смартфона с точностью до 5 метров, поэтому заказ поступит в первую очередь на телефоны, расположенные совсем рядом со станцией. При этом у курьеров будет всего пара минут, чтобы принять заказ.

Поэтому курьеры вешают смартфоны на деревья рядом со станцией и синхронизируют их с другими своими телефонами, которые оставляют у себя. Благодаря висящему смартфону курьеры могут получить заказ на доставку, даже если сами физически не находятся рядом со станцией сортировки.

Как пишет Forbes, эту информацию подтверждают появившиеся в сети снимки висящих на деревьях смартфонов.

Дроны

1 сентября 2020 года стало известно о том, что онлайн-ритейлер Amazon получил разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на доставку товаров воздушными дронами.

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Автор: УНИАН