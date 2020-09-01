Онлайн-ритейлер Amazon получил разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на доставку товаров воздушными дронами.

Онлайн-ритейлер Amazon получил разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на доставку товаров воздушными дронами.

Об этом сообщает Bloomberg.

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«Это позволяет Amazon начать свои первые коммерческие поставки в США в рамках пробной программы, используя высокотехнологичные устройства, представленные для этой цели в 2019 году», — пишет издание.

Кроме Amazon аналогичные разрешения уже имеют компании Wing (дочка Alphabet) и United Parcel Service. Wing доставляет грузы воздушными дронами в штате Вирджиния, UPS — на территории больничного кампуса в Северной Каролине.

Сертификаты

В то же время Amazon еще придется пройти ряд бюрократических процедур и преодолеть некоторые технические препятствия для того, чтобы сделать доставки регулярными.

«Эта сертификация является важным шагом вперед для Prime Air (сервис компании по доставке дронами, — ред.) и свидетельствует о доверии FAA к процедурам эксплуатации и безопасности Amazon для автономной службы доставки дронов, которая однажды будет доставлять посылки нашим клиентам по всему миру», — заявил Дэвид Карбон, вице-президент Amazon.

Как отмечает издание, получение разрешения FAA было вызвано в том числе резким ростом продаж Amazon во время пандемии Covid-19, когда потребители отказывались от покупок в офлайн-магазинах в пользу покупок онлайн.

Как росли акции Amazon

В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.

С начала года акции Amazon выросли на 73%. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивается в $189,5 млрд. У идущего на втором месте Билла Гейтса — $112,7 млрд.

9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

6 августа 2020 года самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.

18 августа 2020 года Amazon заявил об увеличении штата на 3,5 тысячи сотрудников.

По состоянию на 26 августа 2020 года состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило $200 миллиардов.

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Автор: Елена Коваленко