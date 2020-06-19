Мобильные операторы обменялись частотами для внедрения 4G-связи в Украине

Первый обмен радиочастотами был произведен в Закарпатской области.

Крупнейшие мобильные операторы Украины "Киевстар", компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, и lifecell сегодня ночью, 19 июня, начали рефарминг радиочастотами (процедура замены используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах), необходимый для старта внедрения высокоскоростной 4G-связи в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В результате рефарминга каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, что достаточно для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи, отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, первый обмен радиочастотами был произведен в Закарпатской области.

В Минцифры также сообщили, что летом этого года операторы планируют осуществить обмен радиочастотами еще в 8 областях Западной Украины, а до конца года завершить этот процесс по всей стране.

Как сообщал УНИАН, в марте мобильные операторы Украины "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell получили лицензии на ресурс на радиочастотах 900 МГц, необходимый для запуска высокоскоростной интернет-связи 4G на всей территории Украины.

На сегодня операторы предоставляют услуги 4G-связи на частотах 1800 МГц и 2600 МГц.

По прогнозу Минцифры, в начале 2021 года доступ к 4G-связи будут иметь 88% населения страны, а в июле 2022 года – 95%.

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