Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G на 8 станциях киевского метро

В процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения

Сегодня три мобильных оператора совместно запустили 4G интернет на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь скоростной интернет работает на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

Об этом говорится в совместном заявлении Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке. Такие примеры сотрудничества государства с частным сектором показывают, что нет ничего невозможного. И будущее - за развитием и внедрением технологий", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Запуск 4G в метро стал возможным после принятия Киевским горсоветом решения о плате за доступ к инфраструктуре города 12 марта этого года, и подписания нового договора доступа между мобильными операторами и метрополитеном. Незадолго до этого 4G интернет был запущен на первой станции киевской «подземки» - Академгородок.

«За последний год мы с партнерами провели огромную работу, чтобы киевляне и гости столицы могли пользоваться интернетом и в подземке. Я рад, что с сегодняшнего дня поездки в метро станут комфортнее с 4G, который позволит слушать музыку, смотреть видео и оставаться онлайн. Тем более, что средняя скорость 4G для наших абонентов, за время работы на первой станции, была около 50 Мбит/с. Это позволяет комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. А период карантина дал нам время провести необходимую подготовительную работу, чтобы ускорить запуск 4G на новых станциях. Уже в ближайшие месяцы мы планируем запуски еще на 14 станциях, а на всех – до конца этого года», – комментирует Александр Комарова, президент Киевстар.

На следующем этапе 4G будет запущен на 14 станциях: Университет, Театральная и Крещатик; Контрактовая и Почтовая площади, Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина; Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые Ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская. Во время технических работ в метро строго соблюдаются все меры предосторожности: проводится периодическое тестирования сотрудников, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками.

«Время, которое прошло с момента запуска 4G на первой станции метрополитена Киева, было полным вызовов и для операторов, и для всей страны. Но мы продолжали упорно работать, строить сеть по плану и сегодня - открываем еще восемь станций. И, конечно же, не останавливаемся, а двигаемся дальше, строим 4G на других станциях, ведь инфраструктура современного города не может развиваться без технологий быстрой передачи данных. Рано или поздно Киев вернется к привычному ритму жизни и деловой активности и наша цель – дать киевлянам и гостям столицы отличный инструмент для работы и досуга – скоростной мобильный интернет в метро», – комментирует событиеОльга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Сейчас для работы 4G в «подземке» Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

“Запуск 4G в Киевском метро — это яркий пример того, насколько результативным может быть сотрудничество всех операторов. Вместо того, чтобы строить три разные сети, инвестировать в три раза больше ресурсов и времени, мы смогли договориться о совместном использовании инфраструктуры в “подземке”. В результате выиграли все: и абоненты, получившие доступ к скоростным сервисам, и операторы, и город. Я благодарен городской администрации за содействие в реализации данного проекта. Надеюсь, что он станет прецедентом для внедрения других проектов, в частности, по преодолению цифрового разрыва в стране и развертыванию 4G в небольших населенных пунктах", - прокомментировал Исмет Языджы, Главный исполнительный директор lifecell.

Поставщиком решения для строительства общей 4G сети в киевской «подземке» в рамках тендера стал Huawei. Техническое решение компании позволяет использовать одну базовую станцию всем трем операторам, но каждый из них работает в собственном диапазоне частот в соответствии с лицензиями на 4G.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. В мобильной сети Киевстар средняя скорость передачи данных самая высокая среди мобильных операторов Украины, что подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Справка о Vodafone Украина:

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 22 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 42 стран и предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет на 17 рынках. По состоянию на 31 декабря 2019 года Vodafone предоставляет услуги около 625 миллионам абонентов мобильной связи и 27 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015-2019 годах достигли рекордного для рынка показателя в 25,4 млрд грн. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 3G для 86% жителей Украины, и 4G для более 71% жителей страны.

Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги – интернет вещей (IoT), технологии и решения для Smart City, аналитика больших данных, Mobile ID, Финтех услуги, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуются 19,5 млн клиентов.

Дополнительная информация press@vodafone.ua, vodafone.ua

Справка о lifecell:

lifecell — украинский диджитал-оператор, предоставляющий настоящую свободу общения. С помощью доступного высокоскоростного мобильного Интернета lifecell открывает современные возможности мобильной коммуникации для всех категорий пользователей вне зависимости от возраста или знания технологий. 100% акций оператора принадлежат Turkcell — турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг. По состоянию на конец первого квартала 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 7,5 миллионов пользователей. В цифровое портфолио сервисов и продуктов компании также входит многофункциональный мессенджер BiP, защищенное облачное хранилище lifebox, мобильный платежный сервис и др. Диджитал-оператор реализует ряд проектов, направленных на развитие «умного города», улучшение безопасности граждан и запуск сетей IoT (Интернета вещей).

www.lifecell.ua

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